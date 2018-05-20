بالفيديو... أهداف مباراة إنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي (3-2)

حقق إنتر ميلان الفوز في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي على مضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز ثلاثية الضيوف أمبروسيو وإيكاردي وفيتشينو في الدقائق 29 و78 و81، بينما سجل هدفي الضيوف برسيتش بالخطأ وأندرسون في الدقيقتين التاسعة و41.

بهذه النتيجة رفع إنتر رصيده إلى 72 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف عن لاتسيو الرابع.