ولي العهد يتخذ قرارا ينقذ الكرة السعودية من "كارثة"

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن تكفل ولي العهد محمد بن سلمان بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية.

وفي السياق ذاته وبدعم من ولي العهد، سيتم دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018.

وقال تركي آل الشيخ، في برنامج "الخيمة" إنه قبل اللقاء مع الأمير محمد بن سلمان كانت الرياضة في المملكة تتجه إلى "كارثة".

وأضاف آل شيخ "ولكن بعد لقاءه، نثق بأن الرياضة ستسير نحو الطريق الصحيح".

معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يعلن عن تكفل سمو ولي العهد بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 20, 2018

ويبلغ إجمالي ديون الأندية السعودية، نحو مليار ريال سعودي (266.641 مليون دولار أمريكي).

تحدث آل الشيخ ‏عن الحكم المرداسي، متابعا "هيئة الرياضة هي التي طالبت بتفريغ فهد المرداسي للتحكيم، وقدمت له مرتبا شهريا؛ ليكون حكما محترفا".

📊 | إجمالي ديون الأندية السعودية.. pic.twitter.com/Rbxa5nBehC — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 1, 2018

وأتم آل الشيخ "المباحث الإدارية وأمن الدولة لم يقصرا في قضية المرداسي، التي لن يتم السكوت عنها على الإطلاق".

وكانت الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قرر شطب المرداسي، بعد ثبوت طلبه رشوة من رئيس نادي الاتحاد، لتسهيل فوز العميد بلقب كأس خادم الحرمين.