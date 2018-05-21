بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والمصري في الدوري (2-0)

فاز النادي الأهلي على المصري بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت، مساء الأحد، بملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 28 للدوري الممتاز المصري.

أحرز الهدف الأول أحمد حمدي في الدقيقة 18، وأضاف صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 75.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3- صفر

وكانت المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقين، حيث حصد الأهلي اللقب قبل 6 جولات من نهاية المسابقة، بينما حسم المصري المركز الثالث.

ورفع الأهلي رصيده إلى 88 نقطة، لينهي الموسم محققا رقما قياسيا كأكثر فريق جمع نقاطا في تاريخ الدوري الممتاز، بينما استقر المصري ثالثا بـ63 نقطة، وهو رقم قياسي في تاريخه بالمسابقة.

وبهذه المباراة أسدل الستار عن مسابقة الدوري المصري لموسم 2017-2018.