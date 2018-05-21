والدة نيمار تنتقد تصرف الخليفي... وتزف بشرى سارة لجماهير ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، أن نيمار بات قريبا من الانتقال إلى النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن ناديه الرافض تماما للاستغناء عنه.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية، والدة اللاعب غير راضية عن تواجده في باريس والمعاملة غير الجيدة التي يلقاها من النادي الفرنسي وجماهيره، على الرغم من الحرب التي خاضها للانضمام لهم.

© REUTERS / Leonardo Benassatto لاعبو كرة قدم بالأردن يتنافسون للقاء نيمار

وقالت والدة نيمار: "ترك نجلي ناديا كبيرا مثل برشلونة ليراهن على رحلة محفوفة بالمخاطر في مسيرته عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان".

وتابعت "أعلم أن سان جيرمان نادي يمتلك طموحات كبيرة لكي يناطح كبار أندية أوروبا، ولا أعلم لماذا يتعرض للانتقادات الجماهيرية في باريس".

وأضافت "لم أكن سعيدة بموقف الرئيس ناصر الخليفي الذي لم يدافع عن نيمار، وهو موقف غير مفهوم بالنسبة لي".

وأتمت والدة نيمار "خلال تواجده في الكلاسيكو الذي أقيم في مدينة ميلانو، استقبله لاعبو ريال مدريد بشكل جيد وقالوا له إنهم ينتظرونه في النادي الملكي".