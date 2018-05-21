تفاصيل صفقة نيمار "الخرافية"... ريال مدريد يدفع نصف مليار يورو

ووفقا لتقارير صحفية، يريد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، بداية "غالاكتيكوس" جديد، بضم نيمار كأولوية.
وأشارت العديد من التقارير إلى أن الأرقام المقرر أن يدفعها ريال مدريد للظفر بالصفقة، ستكون "خرافية"، حيث قد تكلف الصفقة ريال مدريد نحو 500 مليون يورو.
ومن المنتظر أن يتم تخفيض الراتب الذي يحصل عليه نيمار، حيث أن اللاعب مستعد لقبول راتب قيمته 30 مليون يورو بدلا من 37 يحصل عليها في سان جيرمان، ولن تقل مدة تعاقد نيمار مع ريال مدريد عن ست سنوات.
جزء من الأموال التي سيدفعها النادي الملكي، ستذهب لوكلاء الصفقة، المتمثلين في والد نيمار والوسيط بيني زاهافي، حيث يحصل كل منهما على نسبة 10% من قيمة الصفقة، أي نحو من 25 إلى 30 مليون يورو.
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