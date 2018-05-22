بالفيديو... أهداف مباراة اعتزال بيرلو بين نجوم العالم (7-7)

ودع الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو الملاعب، بمباراة شهدت مشاركة العديد من أساطير اللعبة، وأقيمت على ملعب سان سيرو.

وشارك فى المباراة فريقين أزرق وأبيض، وانتهت بالتعادل بسبعة أهداف لكل فريق.

وشارك العديد من النجوم السابقين في المباراة مثل بوفون وديدا وبونوتشى وكافو وماتيراتزى ونيستا ومالدينى وزامبروتا ودى روسى ولامبارد وسيدورف وجاتوزو وشيفشينكو والظاهرة رونالدو ورونالدينيو وديل بييرو وتوتى وإنزاجى وباتو.

وشهدات المباراة أجواء رائعة بين اللاعبين، وسادت روح المرح والمزاح بينهم.

وسجل للفريق الأزرق شيفشينكو وكوالياريلا وكاسانو وكافو وسيدورف وبروكي ولوكا توني.

وأحرز أهداف الفريق الأبيض، باتو (هدفين) وكريستيان فييري (هدفين) وفيليبو إنزاجي (هاتريك).