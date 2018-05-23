شاهد ابن سلمان يلتقي لاعبو المنتخب السعودي قبل سفرهم للمشاركة في مونديال روسيا

استقبل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء 23 مايو/أيار الجاري، لاعبو المنتخب السعودي، وذلك قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم، والمقامة في شهر يونيو/حزيران المقبل.

وشارك رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر"، صورة جماعية تجمع ابن سلمان مع منتخب "الأخضر" ومدربهم، إبان لقائه معهم.

وغرد آل الشيخ أن الصورة هي "أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين، استقبال سمو سيدي ةلي العهد للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال".

وتابع: "وبإذن الله تعالى سيكونون على قدر المسوؤلية".

أغلى وسام وتكريم لكل الرياضيين استقبال سمو سيدي ولي العهد — حفظه الله — للاعبي المنتخب قبل مهمتهم في المونديال.

وبإذن الله تعالى سيكونون على قدر المسؤولية 🇸🇦 pic.twitter.com/e5ZLSlqxE9 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) May 22, 2018

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وسيلعب المنتخب السعودي لكرة القدم، في المجموعة الأولى، بجوار روسيا ومصر والأوروغواي، وسيبدأ مشواره بمواجهة مع المنتخب المضيف في المباراة الافتتاحية يوم 14 يونيو.

تكفل ولي العهد محمد بن سلمان بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية.

ويبلغ إجمالي ديون الأندية السعودية، نحو مليار ريال سعودي (266.641 مليون دولار أمريكي).

كما أن ولي العهد، قرر دفع جميع رواتب لاعبي المنتخب الوطني قبل مونديال روسيا 2018.