بن عطية يتعرض لموقف محرج في احتفالية يوفنتوس..حسناوتان رفضتا مصافحته(فيديو)

تعرض مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي وقائد المنتخب المغربي، المهدي بن عطية، لموقف محرج خلال احتفالية ناديه بالفوز بلقب الدوري الإيطالي.

وأقام نادي يوفنتوس حفلا عقب انتهاء مباراته مع نادي فيرونا للاحتفال بالتتويج بلقب الكالتشيو ووداع أسطورته جان لويجي بوفون.

وخلال الاحتفال تم توزيع الميداليات وتسليم كأس الدوري الإيطالي، إلا أن المغربي بن عطية تعرض لموقف محرج، و ذلك عقب رفض عارضتان حسناوتان مصافحته لدى صعوده للمنصة.

فمع اقتراب المغربي من المنصة توجه للفتاتين مادا يده بقصد المصافحة، إلا أنهما تجاهلتاه بشكل كامل في موقف محرج للاعب.

ويشارك بن عطية رفقة منتخب بلاده المغرب في كأس العالم المقررة صيف العام الحالي في روسيا، في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات البرتغال، إسبانيا و إيران.