إنييستا يعلن عن وجهته المقبلة

كشف النجم الإسباني أندرياس إنييستا أسطورة برشلونة السابق، عن انتقاله لنادي فيسيل كوبي الياباني.

ويرأس نادي فيسيل كوبي السيد هيروشي ميكيتاني وهو الرئيس التنفيذي لشركة راكوتين للأجهزة الإلكترونية اليابانية والراعي الرسمي لقميص نادي برشلونة.

ونشر إنييستا عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة تجمعه بميكيتاني معلقا: "مع صديقي العزيز إلى منزلي الجديد".

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018

​وأعلن إنييستا منذ أيام انتهاء رحلته مع برشلونة عقب سنوات عديدة حقق خلالها عشرت البطولات.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات قليلة، من جانب النادي الياباني وسط تكهنات بانضمام إنييستا لفيسيل كوبي بعقد يمتد لثلاثة سنوات.