إنييستا يعلن عن وجهته المقبلة

ويرأس نادي فيسيل كوبي السيد هيروشي ميكيتاني وهو الرئيس التنفيذي لشركة راكوتين للأجهزة الإلكترونية اليابانية والراعي الرسمي لقميص نادي برشلونة.
ونشر إنييستا عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة تجمعه بميكيتاني معلقا: "مع صديقي العزيز إلى منزلي الجديد".
Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018
Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc
وأعلن إنييستا منذ أيام انتهاء رحلته مع برشلونة عقب سنوات عديدة حقق خلالها عشرت البطولات.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات قليلة، من جانب النادي الياباني وسط تكهنات بانضمام إنييستا لفيسيل كوبي بعقد يمتد لثلاثة سنوات.
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