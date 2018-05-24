نهائي الأبطال... قائد ليفربول يكشف "كلمة السر" التي ستشكل الفارق أمام ريال مدريد

كشف قائد فريق "ليفربول" الإنجليزي، غوردان هندرسون، عما وصفها بـ"كلمة السر"، التي ستشكل الفارق الأكبر أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه الريدز ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل 26 مايو/ أيار، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال قائد ليفربول في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية: "حديث يورغن كلوب (المدير الفني لليفربول) الملهم لنا بعد الهزيمة أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي قبل عامين، لعب دورا كبيرا في مشوار الفريق إلى نهائي الأبطال، وأعتقد أنه سيلعب دورا أكبر في النهائي أمام الريال".

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ويسعى ليفربول لأن يحرز اللقب السادس من دوري الأبطال، وأن يحرم النادي الملكي من تحقيق اللقب رقم 13 من البطولة.

وتابع هندرسون: "نظر كلوب إلينا، وقال بكل ثقة انظروا دوما إلى المستقبل، واشعروا دوما أنكم أمام لحظة مهمة في مسيرتكم لتتعلموا منها الخبرات".

ومضى بقوله

"قدم (كلوب) لنا رؤية مميزة، جعلتني أفكر مليا في أنه لو خضت نهائي آخر مع ليفربول في المستقبل، استخدم كل تلك التجارب لنكن جميعا متحدين وجاهزين للمواجهة، وأعتقد أننا حاليا جاهزين".

واستطرد "شعرت في تلك اللحظة أنه واثق من صعودنا إلى نهائي آخر، وأنه واثق أنها مجرد بداية".

واختتم بالقول "أعتقد أنكم ترون إلى أي مدى نقل (كلوب) الفريق إلى الأمام، فهو قائدنا ونحن ننظر إليه باحترام".