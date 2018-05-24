رسميا..انضمام إنيستا لفريقه الجديد (صور)

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني، اليوم الخميس، ضم أندريس إنييستا، لاعب وسط إسبانيا، منتقلا من نادي برشلونة الإسباني الذي حقق معه الكثير من البطولات على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقدم هيروشي ميكيتاني، مالك النادي، إنيستا في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وكان إنيستا (34 عاما) قد ترك نادي برشلونة بعد أن أمضى فيه مسيرته الكروية بأكملها.

لقطات من المؤتمر الصحفي لتقديم رسام برشلونة السابق. 🖌️🎌 pic.twitter.com/2fGDQ8QrnB — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وتحدث إنيستا، الملقب بـ"الرسام"، عن ناديه الجديد قائلا: "لقد كان هناك العديد من العروض في الفترة الماضية، وأريد أن أشكر كل من أبدى اهتمامه، لقد اخترت فيسيل بسبب المستوى المثير للإعجاب الذي يقدمه الفريق، ولأنهم وثقوا في كلاعب كرة قدم".

"لقد كان هناك العديد من العروض في الفترة الماضية، وأريد أن أشكر كل من أبدى اهتمامه، لقد اخترت فيسيل بسبب المستوى المثير للإعجاب الذي يقدمه الفريق، ولأنهم وثقوا في كلاعب كرة قدم" 🎙️ pic.twitter.com/BhmvLZOjfF — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢٤ مايو ٢٠١٨

وتابع حديثه عن الكرة اليابانية قائلا: "أحترم الكرة اليابانية للغاية، يوجد طرق لعب جيدة، أعرف الكثير عن الدوري والمنتخب، وهناك العديد من اللاعبين الرائعين، أتمنى أن أساعد النادي وكرة القدم اليابانية ككل".