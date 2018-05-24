الإعلان عن الملعب المستضيف لنهائي دوري الأبطال 2020

أعلن ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن استاد "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول سيستضيف نهائي دوري الأبطال لعام 2020.

© REUTERS / MAX ROSSI الإعلان عن قائمة ليفربول لخوض نهائي دوري الأبطال

ووفقا لوكالة "رويترز"، استضاف الاستاد الذي تبلغ سعته 76 ألف مشجع نهائي 2005 المثير، الذي شهد تعويض ليفربول تأخره بثلاثية نظيفة أمام ميلان، لتعادل بنتيجة 3-3، ثم الفوز بركلات الترجيح.

وتفوق الملعب التركي على منافسه إستاد لوش في مدينة لشبونة البرتغالية، والذي استضاف فوز ريال مدريد 4-1 على أتليتيكو في نهائي 2014.

يذكر أن نهائي العام الجاري بين ليفربول وريال مدريد سيقام على الملعب الأوليمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، بينما سيقام نهائي 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.