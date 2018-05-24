تركي آل الشيخ يعلن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري

أعلن تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في بيان نشرته الصفحة الرسمية له على موقع "فيسبوك" "إن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي".

وأكد آل شيخ أن النادي الأهلي "سيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائما في وجداني".

وأشار إلى أن تفسير أفعاله بشكل خاطىء "أمر أحزنني كثيراً ومع ذلك لم أتأخر عن النادي الأهلي رغم كل شئ".

وكانت جماهير النادي الأهلى قد دشنت على موقع تويتر هاشتاغا يحمل اسم "تركي_برا_الأهلي"، وطالبت باسقاط العضوية الشرفية عن تركي آل شيخ.

وجاء ذلك بعد تصريحات تركي آل شيخ حول فشل صفقة المدير الفنى رامون دياز، الذى تولى مسؤولية تدريب فريق اتحاد جدة السعودي بعدما كان قريبا من التعاقد مع الأهلي.

وقال آل شيخ إن الأندية السعودية لها الأولوية في احتياجاتها عن أى ناد آخر.