حمى العملة الرقمية تجتاح كرة القدم..الكولومبي خاميس يطلق عملته

أعلن لاعب المنتخب الكولومبي و نادي بايرن ميونيخ الألماني، خاميس رودريغيز، عن نيته إطلاق عملة رقمية خاصة به في الـ27 من شهر مايو/أيار الحالي.

صرح لاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز، عزمه طرح عملة رقمية تحمل اسم "JR10"، خاصة به، بحسب مانشر موقع "usatoday".

وسيتم إصدار هذه العملة بالتعاون مع منصة "SelfSell"، والتي تسمح له بتحقيق دخل من إستخدام علامته التجارية الخاصة به.

© REUTERS / Dado Ruvic "فيسبوك" تواجه بيتكوين بعملة رقمية جديدة

ويعتبر اللاعب الكولومبي أول لاعب كرة قدم يطلق عملته الخاصة وهو لايزال يحترف كرة القدم، حيث سبق و أن أطلق اللاعب الإنجليزي السابق واين روني عملته الخاصة بعد إعتزاله.

يذكر بأن الكولومبي خاميس يلعب في صفوف النادي البافاري قادما من ريال مدريد الإسباني وقد سبق و توج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف بكأس العالم 2014.