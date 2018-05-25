الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة سان جيرمان لمخالفته قواعد"اللعب النظيف"

© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO باريس سان جيرمان يقدم عرضا خياليا لبوفون

اللجنة التنفيذية أقرت باجتماعها معاقبة النادي الباريسي، إلا أنها لم تحدد نوعية العقوبات، وذلك على خلفية تجاوز النادي لقواعد "اللعب النظيف".

وعلى الأرجح سيطلب الاتحاد الأوروبي من النادي بيع عدد من اللاعبين ليتماشى ذلك مع قوانين الاتحاد الفرنسي للعبة.

بالإضافة لمشاكل في عقود الرعاية المقدمة من الشركة القطرية الراعية للنادي و التي بحسب الإتحاد مبالغ فيها، بحسب مانقل موقع"rmcsport.bfmtv".