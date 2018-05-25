تركى آل شيخ يكشف حجم الأموال التى قدمها للخطيب والنادي الأهلي

كشف تركي آل شيخ، وزير الرياضة السعودي، حجم الأموال التى قدمها إلى النادي الأهلى المصري.

وترأس تركي آل شيخ النادي الأهلي المصري لمدة 5 أشهر كرئيس شرفي للنادي الأهم في مصر وأفريقيا.

وقال آل شيخ إنه قدم مبالغ تجاوزت الـ260 مليون جنيه "لتحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء".

كما قام تركي آل شيخ بتمويل حملة محمود الخطيب الانتخابية لرئاسة النادي الأهلي بـ5 ملايين جنيه، وذلك قبل الانتخابات بـ40 يوما.

كما قدم آل شيخ مليون جنيه أخرى للخطيب بعد أن تحدث إليه هاتفيا مؤكدا له أن "المرشح المنافس محمود طاهر يتقدم عليه في استطلاعات الرأي".

وأعلن تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في بيان نشرته الصفحة الرسمية له على موقع "فيسبوك" "إن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي".

وأكد آل شيخ أن النادي الأهلي "سيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائما في وجداني".