السفير البريطاني في مصر يقدم درسا بالعربية لمواطنيه..هكذا ينطق اسم محمد صلاح (فيديو)

نشر السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، مقطع فيديو لمواطنيه ولعشاق نادي ليفربول، وتحديدا لمحبي الفرعون المصري محمد صلاح المتألق بصفوف النادي.

وشارك السفير البريطاني عدد من العاملين و الموظفين بالسفارة البريطانية في القاهرة.

الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة، يظهر كاسن وهو يخاطب مواطنيه و تحديدا مشجعي ليفربول، وبيده وسادة طبع عليها وجه صلاح، قائلا: "مشجعي نادي ليفربول..هو قضى معكم عام. أعتقد أنه حان الوقت لتعلموا الحقيقة. اسمه ليس مو ساليه..إنه مو صلاح".

وأضاف "لا تأخذوا بكلامي. اسمعوا كيف ينطقها المصريون أنفسهم".

يذكر أن نادي ليفربول يلتقي غدا السبت نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال.