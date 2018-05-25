السفير البريطاني في مصر يقدم درسا بالعربية لمواطنيه..هكذا ينطق اسم محمد صلاح (فيديو)

وشارك السفير البريطاني عدد من العاملين و الموظفين بالسفارة البريطانية في القاهرة.
الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الدقيقة، يظهر كاسن وهو يخاطب مواطنيه و تحديدا مشجعي ليفربول، وبيده وسادة طبع عليها وجه صلاح، قائلا: "مشجعي نادي ليفربول..هو قضى معكم عام. أعتقد أنه حان الوقت لتعلموا الحقيقة. اسمه ليس مو ساليه..إنه مو صلاح".
وأضاف "لا تأخذوا بكلامي. اسمعوا كيف ينطقها المصريون أنفسهم".
يذكر أن نادي ليفربول يلتقي غدا السبت نادي ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)