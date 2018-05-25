وزير الرياضة السعودي يهدد النادي الأهلي المصري

أعلن تركي آل شيخ، وزير الرياضة السعودي، ثالث بيان له في أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي المصري.

وقال آل شيخ على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "إن الصفقات الأربع التى أعلنت عنها مع شوبير كانت على جبر ورمضان صبحي ولاعبين محترفين أوتيرو من فنزويلا وكينو من البرازيل".

وأضاف تركي آل شيخ أن الأسماء تم عرضها على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ووافق.

وأكد آل شيخ أنه " إذا اضطررت سأكشف المزيد من الحقائق".

وأعلن تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في بيان نشرته الصفحة الرسمية له على موقع "فيسبوك" "إن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي".

وأكد آل شيخ أن النادي الأهلي "سيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائما في وجداني".