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20:36 25 مايو/ أيار 2018
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    رسم غرافيتي في موسكو بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018

    مضمون رسالة رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو إلى "نادي الجيش" السوري

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    رياضة
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    أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أمس، رسالة تهنئة إلى "نادي الجيش" السوري بمناسبة تتويجه ببطولة الدوري السوري لكرة القدم 2017-2018.

    وجاء في نص الرسالة: أن "الجيش هو بطل سوريا لموسم 2017-2018 وإنه لمن دواعي سروري أن أرسل أحر التهاني إليه لتتويجه باللقب للمرة الرابعة على التوالي واللقب السادس عشر بشكل عام".

    وأضاف إنفانتينو "اللقب هو نتيجة لتصميم وإرادة الجميع لذا تهانينا للاعبين، والمدرب، والإدارة، وكل الطاقم الفني والطبي وكذلك للجماهير على هذا الإنجاز الرائع".

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    واختتم الرسالة — التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها —"بالنيابة عن مجتمع كرة القدم بأكمله أود أن أشكر فريق الجيش واتحادكم للمساعدة في نشر الرسالة الإيجابية والسامية لكرة القدم".

    وتم اليوم تداول هذه الرسالة على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي في سورية، وذهب بعض الناشطين إلى اعتبارها مفصلا جديدا في العلاقة بين الأندية السورية (الرسمية) وبين الاتحادات الدولية.

    قرقورة لـ"سبوتنيك": روسيا العظمى حتى بكرة القدم مستعدة للمونديال

    الناقد الرياضي ومدير قسم الرياضة في جريدة "الوطن" السورية محمود قرقورة أكد لـ"سبوتنيك": أن إرسال هذه الرسالة هو تقليد سنوي يقوم رئيس الفيفا من خلاله بتهنئة أبطال دوري كرة القدم في جميع دول العالم، موضحا أن هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتصدر فيها "نادي الجيش" الدوري، أهم الأندية السورية وعميدها، والذي حقق هذا اللقب 16 مرة حتى الآن.

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    وأضاف قرقورة: إن الكرة السورية لفتت الأنظار خلال تصفيات كأس العالم 2018، وخاصة خلال مباراتي الذهاب والإياب مع المنتخب الأسترالي، والأهم من ذلك أنها وحدت جميع السوريين فرحا بالكرة السورية حين هزت الشباك الأسترالية، ولا أذكر خلال سبع سنوات من الحرب التي تتعرض لها سوريا حدثا وحد السوريين جميعهم كهذا الحدث، هذا هو سحر كرة القدم، قطعة الجلد الكروية المنفوخة التي توحد الشعوب، وتضع آلام العالم ومآسيه وحروبه جانبا وتجمع سكان الأرض في الحدث الكروي الكبير "كأس العالم"، فرحة الكون وعرس الكرة العالمي.

    وعن كأس العالم لكرة القدم روسيا — 2018 تحدث قرقورة — الذي تلقى مؤخرا دعوة من شركة "غازبروم" الروسية للمشاركة في برنامج "الكرة من أجل الصداقة"- موضحا أن هذه هي البطولة الحادية والعشرون من بطولات كأس العالم لكرة القدم، التي ستستضيفها روسيا في الفترة ما بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو من العام الحالي، مبينا أن روسيا مستعدة لاستضافة بطولة كأس العالم على أكمل وجه، حيث استضافت السنة الماضية النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات التي تعتبر "بطولة تجريبية أو بروفة"  تم خلالها اختبار جاهزية روسيا لاستضافة بطولة كأس العالم 2018.

    وأشاد قرقورة بالاستعدادات الروسية اللافتة لإقامة هذه البطولة لافتا إلى عراقة الكرة الروسية حيث تعتبر روسيا من الدول العظمى حتى في مجال كرة القدم، والتي لطالما أثبتت حضورها المتميز في بطولات كأس العالم وإن لم تحقق اللقب حتى الآن.

    إلا أنها حققت أول لقب ببطولة كأس الأمم الأوروبية عام 1960، وفي بطولة كأس العالم 1994 حقق الروسي أوليغ أناتوليفيتش سالينكو لقب هداف المونديال ونال اللقب مناصفة مع البلغاري خريستو ستويتشكوف، وكان سالينكو قد سجل رقما قياسيا في نفس البطولة بعد أن سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة وكانت في مرمى المنتخب الكاميروني، في تلك المباراة التي حكمها النجم السوري الحكم الدولي جمال الشريف.

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    الكلمات الدلالية:
    اخبار سوريا, أخبار روسيا الاتحادية, رسالة تهنئة, كأس العالم 2018, الفيفا, رئيس الفيفا, سوريا
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