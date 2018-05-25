بعد "فضيحة القرن"... تركي آل الشيخ يحذف فيديو ساخر بعد نشره

حذف رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، مساء الجمعة 25 مايو/أيار الجاري، فيديو ساخر، بعد مرور دقائق على نشره.

والفيديو عبارة عن مشهد من الفيلم العربي الكوميدي "الناظر"، الذي يجمع بين "ناظر مدرسة" ضمن أحداث الفيلم، ويجسد دوره الممثل الراحل علا ولي الدين، وهو يوافق على طلبات من وكيل المدرسة الفاسد والمختلس، ويلعب دوره الممثل المصري حسن حسني.

وكتب تركي آل الشيخ، مع الفيديو المحذوف: "فكرني بحجات".

© Photo / Facebook/ Turkialalshik منشور محذوف على "فيسبوك" لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ

ويأتي نشر تركي آل الشيخ للفيديو، بعد البيان الرسمي الذي أصدره، بشأن عن استمراره كرئيس شرفي للنادي الأهلي، والتوضيح في صباح اليوم الجمعة عن مدى علاقته بمجلس إدارة الأهلي، منذ دخوله النادي وحتى اعتذاره.

تركي آل شيخ قائد جمعة الغضب نزل الڤيديو دا ربع ساعة ومسحه😂 pic.twitter.com/nhhQnGSe6m — Muhammad Abdallah (@MO_ABDALLAH14) May 25, 2018

​وكانت جماهير النادي الأهلى قد دشنت على موقع "تويتر" هاشتاغا يحمل اسم "تركي_برا_الأهلي"، وطالبت بإسقاط العضوية الشرفية عن تركي آل الشيخ.

وجاء ذلك بعد تصريحات تركي آل الشيخ حول فشل صفقة المدير الفني رامون دياز، الذي تولى مسؤولية تدريب فريق اتحاد جدة السعودي بعدما كان قريبا من التعاقد مع الأهلي.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان "فضيحة القرن"، على موقع "تويتر"، والذي مازال من بين أكثر الموضوعات رواجا على موقع "تويتر" في مصر، تعبيرا منهم عن صدمتهم في النادي الأهلي بعد بيان تركي آل الشيخ، والذي ملقب بـ "نادي القرن".