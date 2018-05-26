النادي الأهلي يوضح حقيقة رده على تركي آل الشيخ

تناقلت تقارير صحفية، أمس الجمعة 25 مايو/أيار الجاري، بيانا صحفيا منسوبا للنادي الأهلي المصري، بشأن تصريحات رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بشأن تخلليه عن منصب الرئيس الشرفي للنادي.

ولكن مع الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، أكد النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" عدم صحة ذلك البيان.

وأكد أن "مجلس إدارة الأهلي لم يصدر أي بيانات والبيان الذي يتم تداوله حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة وليس له علاقة بالنادي وإدارته".

ومن ناحيته، طلب تركي آل الشيخ النادي الأهلي عبر "فيسبوك"، السبت 26 مايو الجاري، أن يرد على ما جاء في بيانه السابق بشكل رسمي وواضح.

وكتب: "أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي أن يردوا على ما جاء في البيان الذي ذكرته سابقا بشكل رسمي وواضح… بدلا من صياغة بيان ركيك وتسريبه ثم العودة عنه ونفيه".

وكان تركي آل الشيخ، كشف في بيان له، عن حجم الأموال التى قدمها إلى النادي الأهلى المصري.

وترأس تركي آل شيخ النادي الأهلي المصري لمدة 5 أشهر كرئيس شرفي للنادي الأهم في مصر وأفريقيا.

وقال آل شيخ إنه قدم مبالغ تجاوزت الـ260 مليون جنيه "لتحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء".

كما قام تركي آل شيخ بتمويل حملة محمود الخطيب الانتخابية لرئاسة النادي الأهلي بـ5 ملايين جنيه، وذلك قبل الانتخابات بـ40 يوما.

كما قدم آل شيخ مليون جنيه أخرى للخطيب بعد أن تحدث إليه هاتفيا مؤكدا له أن "المرشح المنافس محمود طاهر يتقدم عليه في استطلاعات الرأي".

وأعلن تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ في بيان نشرته الصفحة الرسمية له على موقع "فيسبوك" "إن هناك بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي، ويتم دائما تفسيرها بشكل خاطئ ويساء استخدامها بشكل كبير وغير مفهوم بالنسبه لي".

وأكد آل شيخ أن النادي الأهلي "سيظل هو النادي الذي أحبه وأشجعه في مصر ودائما في وجداني".