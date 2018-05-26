عبد الله السعيد يشكر تركي آل الشيخ

توجه الدولي المصري عبد الله السعيد، لاعب النادي الأهلي المعار إلى كوبيون الفنلندي، بالشكر إلى ترك آل الشيخ، وزير الرياضة السعودي، بسبب دعمه له خلال الفترة الأخيرة في وقت تخلى فيه الكثيرون عنه، على حد وصفه.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أتوجه بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على الوقوف بجانبي طوال الفترة السابقة وتوضيح بعض الأمور فى وقت تخلى عنى فيه الكثيرون".

١ اتوجه بالشكر للمستشار تركى آل الشيخ على الوقوف بجانبى طوال الفترة السابقة وتوضيح بعض الأمور فى وقت تخلى عنى فيه الكثيرون. @Turki_alalshikh — Abdalla El Said (@elsaid) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وتابع السعيد "وأتوجه أيضا بالشكر للجمهور والناس التي تفهمت وساندتني، أوعدكم أنى سأبذل أقصى جهدي لإسعادكم وأن أكون عند حسن ظنكم".

٢ وأتوجه أيضاً بالشكر للجمهور والنَّاس التى تفهمت وساندتنى ، اوعدكم انى سابذل أقصى جهدى لاسعادكم و ان أكون عند حسن ظنكم. — Abdalla El Said (@elsaid) ٢٦ مايو ٢٠١٨

كما شكر اللاعب المصري الدولي النادي الأهلي، قائلا "وأتوجه بالشكر أيضا للنادي الأهلي وجمهوره العظيم على كل شيء".

٣ و اتوجه بالشكر ايضا للنادى الاهلى وجمهوره العظيم على كل شىء. — Abdalla El Said (@elsaid) ٢٦ مايو ٢٠١٨

واختتم لاعب النادي الأهلي السابق، "وأخيرا أتمنى من الله التوفيق في رحلتي الجديدة مع النادي الأهلي السعودي، وأن أكون عند حسن ظن الجماهير وأشرفكم خلال الفترة التي سأتواجد فيها".

٤ وأخيرا أتمنى من الله التوفيق فى رحلتى الجديدة مع النادى الاهلى السعودى وان أكون عند حسن ظن الجماهير واشرفكم خلال الفترة اللتى ساتواجد فيها. @ALAHLI_FC — Abdalla El Said (@elsaid) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وكان المستشار تركي آل الشيخ قد أصدر بيانا ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، وأفرد جزءا منه للحديث عن أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي.