كأس العالم تميمة حظ ريال مدريد قبل النهائي المرتقب

نهائي ساخن ينتظره عشاق كرة القدم بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في السابعة إلا ربع من مساء اليوم بتوقيت جرينتش، في اللقاء الذي سيقام بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وفاز ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا 12 مرة قبل نهائي اليوم آخرها الموسم الماضي، بينما فاز ليفربول 5 مرات بذات الأذنين آخرها عام 2005.

ويعد إقامة كأس العالم بروسيا 2018 تميمة حظ للفريق الملكي، حيث استطاع الفوز بلقب البطولة الأكبر في أوروبا 5 مرات قبل ذلك في نفس العام الذي يقام فيه المونديال، ولم يخسر سوى مرة واحدة أمام بنفيكا 5 / 2 عام 1962.

وجاءت المرة الأولى التي حقق فيها ريال مدريد اللقب خلال عام المونديال سنة 1958، حيث حقق الميرنغي اللقب الثالث له بالفوز على ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في بروكسل، واحتضنت السويد كأس العالم خلال نفس العام وحصده البرازيل بالفوز 5-2 على أصحاب الأرض.

المرة الثانية قبل مونديال إنجلترا عام 1966 والتي حصدت فيه البطولة الوحيدة في تاريخها، وشهدت أيضا تتويج اللوس بلانكوس بالأبطال للمرة السادسة بعد الفوز على بارتيزان بلجراد 2-1 في بروكسل.

وقبل مونديال فرنسا عام 1998 الذي حصده الديوك، استطاع الملكي تحقيق اللقب السابع على حساب يوفنتوس الإيطالي بهدف نظيف في أمستردام.

وفي نسخة 2002 بكوريا واليابان، والتي توج بها البرازيل باللقب على حساب ألمانيا، فاز أيضًا ريال مدريد بدوري الأبطال على حساب باير ليفركوزن في جلاسكو.

وفي آخر نسخة من المونديال عام 2014، حقق ريال مدريد دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز على جار اللدود أتلتيكو مدريد، كما تفوق ألمانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم.