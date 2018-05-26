بعد إصابة محمد صلاح… مواقع التواصل: "تحققت أمنية تركي آل الشيخ"

غادر المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الملعب في الشوط الأول لمباراة فريقه، مساء اليوم السبت، أمام ريال مدريد الأسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وترك صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق نادي ليفربول، فضلا عن صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من خروج اللاعب.

وبدأ المستخدمون على تويتر بالربط بين إصابة صلاح اليوم وأمنية رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي أعرب عن رغبته في غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.

وجاءت تصريحات الشيخ خلال برنامج رياضي سعودي، قال فيه إنه التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة ضمن الوفد السعودي لاجتماعات وزراء الرياضة العرب.

وقال إنه يتمنى خوض صلاح مباريات أكثر قبل كأس العالم، الأمر الذي قد يرفع احتمالية إصابة اللاعبين المصريين، خاصة لاعب نادي ليفربول محمد صلاح، قبل المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تلعب مصر مع السعودية في مجموعة واحدة في بطولة كأس العالم بروسيا.

وقال حساب يحمل اسم "اهم واحد ":محمد صلاح بعد عشرين دقيقة من اللعب طلع مصاب ما شاء الله عليك يا طويل العمر حتى اللي تتمناه حصل".

محمد صلاح بعد عشرين دقيقه من اللعب طلع مصاب ما شاء الله عليك يا طويل العمر حتى اللي تتمناه حصل 😂🔥🔥🔥. https://t.co/dG2u9QBmG2 — اهم واحد (@ZooZazas) May 26, 2018

بينما غرد حساب آخر يحمل اسم "ترى كان يمزح ماكان وده ينصاب".

وقال حساب يحمل اسم "يوسف البلوي": "ماقصرت حبيبنا تركي آل الشيخ محمد صلاح إصابة كما تمنيت".