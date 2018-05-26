الخارجية المصرية تعلق على إصابة صلاح في نهائي أبطال أوروبا

علق أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على تعرض اللاعب المصري محمد صلاح للإصابة خلال مشاركته في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك اليوم السبت 26 مايو/أيار.

وتمنى أبو زيد الشفاء العاجل لمحمد صلاح، مؤكدًا أن جموع الشعب المصري تتمنى له الشفاء العاجل، وقال أبو زيد في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمتحدث باسم الخارجية المصرية على موقع تويتر:

ألف سلامة عليك يا صلاح، مصر كلها تتمنالك الشفاء العاجل.

الف سلامة عليك يا صلاح…. مصر كلها تتمنالك الشفاء العاجل pic.twitter.com/2736IvwvVw — Egypt MFA Spokesman (@MfaEgypt) May 26, 2018

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يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني حقق، مساء اليوم السبت 26 مايو/أيار الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وشهدت المباراة في شوطها الأول صدمة كبيرة لكل جماهير فريق ليفربول، وهي تعرض جناحه اللاعب المصري، محمد صلاح، لإصابة في الكتف، أدت إلى إنهاء مشاركته الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج اللاعب المصري من الملعب باكيا في الدقيقة 31 من الشوط الأول.