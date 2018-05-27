المنتخب المصري يكشف مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح في كأس العالم

نقل الحساب الرسمي للمنتخب المصري لكرة القدم، على موقع "تويتر"، عن الجهاز الطبي بنادي ليفربول الإنجليزي، تصريح يوضح احتمالات مشاركة اللاعب محمد صلاح في صفوف منتخب بلاده في كأس العالم المقبل، عقب إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف المنتخب المصري عن تفاؤل الجهاز الطبي لليفربول بأن يلحق صلاح بنهائيات كأس العالم، وذكر الحساب في تغريدة عبر الحساب الرسمي: "أفاد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الجهاز الطبي بنادي ليفربول قد أبلغوه بعد إجراء الآشعة على كتف صلاح بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف، وأضاف أنه وفقا لهذا التشخيص عن متفائل بأن يلحق صلاح بالمنتخب الوطني في كأس العالم".

تحديث | أفاد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الجهاز الطبي بنادي ليفربول قد ابلغوه بعد إجراء الآشعة على كتف صلاح وأفادت نتيجتها بأن اللاعب أصيب بجزع في أربطة مفصل الكتف وأضاف انه وفقا لهذا التشخيص عن تفاؤله بأن يلحق صلاح بالمنتخب الوطني في كأس العالم 🇪🇬💪🏽@MoSalah — Egypt National Football Team (@Pharaohs) May 26, 2018

​يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني حقق، مساء أمس السبت 26 مايو/أيار الجاري، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الثالثة على التوالي، عقب فوزه على فريق ليفربول الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف.

وشهدت المباراة في شوطها الأول صدمة كبيرة لكل جماهير فريق ليفربول، وهي تعرض جناحه اللاعب المصري، محمد صلاح، لإصابة في الكتف، أدت إلى إنهاء مشاركته الأولى في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج اللاعب المصري من الملعب باكيا في الدقيقة 31 من الشوط الأول.