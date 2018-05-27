بعد هزيمة ليفربول… هذا ما قاله مساعد "كوبر" لمحمد صلاح

واسى محمود فايز، محلل أداء منتخب مصر، مترجم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب، اللاعب المصري محمد صلاح بعد إصابته في مباراة اليوم بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وقال فايز، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "بالنسبة لنا أنت بطل 2018 بلا منازع".

وأضاف:

احنا مخلوقين في الدنيا علشان نسعى ونجتهد ومش لازم في الاخر ننتصر، فالانتصار نسبي، السعي و الجهد و العرق ده في حد ذاته انتصار. وأنت بجهدك وعرقك وتعبك خلاص انتصرت، وكسبت، وفزت، وبطلنا كلنا.

وتابع: "ربنا يشفيك يا ابو صلاح ويرجعك لنا بالسلامة".

بالنسبه لنا انت بطل 2018 بلا منازع.

احنا مخلوقين في الدنيا علشان نسعي و نجتهد ومش لازم في الاخر ننتصر…فالانتصار نسبي…السعي و الجهد و العرق ده في حد ذاته انتصار…وانت بجهدك وعرقك وتعبك خلاص انتصرت..كسبت..فزت.. وبطلنا كلنا❤️ربنا يشفيك يا ابوصلاح ويرجعك لنا بالسلامه@MoSalah — Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) May 27, 2018

كان اللاعب المصري محمد صلاح، غادر الملعب في الشوط الأول لمباراة فريقه، مساء اليوم السبت، أمام ريال مدريد الأسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.