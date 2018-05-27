رسالة راموس لمحمد صلاح بعد الإصابة

وجه قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، رسالة إلى جناح فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد إصابته في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت 26 مايو/أيار الجاري.

وغرد راموس لمحمد صلاح بالإسبانية، عبر حسابه على "تويتر": "أتمنى لك الشفاء العاجل، فكرة القدم تظهر أحيانا جانبها السيء وجانبها الجيد".

وتابع: "أتمنى لك الشفاء العاجل، كرة القدم أحيانا تظهر جانبها السيء وجانبها الجيد".

وأردف: "المستقبل في انتظارك".

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018

​ويواجه سيرجيو راموس، حملة هجوم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسببه في هزيمة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد لاعب كرة القدم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، في تصريحات تلفزيونية، أن راموس ارتكب "جريمة متعمدة" في حق محمد صلاح.

وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

وفاز فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته لفريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورصدت عدسات القنوات التلفزيونية، خروج محمد صلاح من ملعب أوليمبيسكي، في كييف، حيث أقيمت مباراة ليفربول وريال مدريد، بعد تلقيه العلاج.