مفاجأة... تركى آل الشيخ يواصل كشف المستور في الأهلي

تابع تركي آل الشيخ، وزير الرياضة السعودي، كشف ما يزعم أنه حقائق حول علاقته بالنادي الأهلي المصري.

وقال آل الشيخ إن علم أن أزاروا ومعلول وأحمد فتحى وعبد الله السعيد لاعبي الأهلي " لم يحصلوا على مكافأة الدوري التي كانت هدية بسيطة مني منذ شهرين وإلى الآن لم يستلموها".

وأضاف آل الشيخ في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن عمال النادي لم يتسلموا أيضا المكافآت "كما هي، بل سلموا جزء بسيط منها".

واعتبر وزير الرياضة السعودي أن ما حدث "ليست هذه مبادىء الأهلي"

وأنهى تركي آل الشيخ حديثه بـ"رحمك الله ياصالح سليم وعبدالمحسن مرتجي".

كان الوزير السعودي كشف في بيان له، عن حجم الأموال التى قدمها إلى النادي الأهلى المصري.

وقال آل الشيخ إنه قدم مبالغ تجاوزت الـ260 مليون جنيه "لتحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء".

ورأس تركي آل الشيخ شرفيا النادي الأهلي المصري لمدة 5 أشهر، قبل أن يعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في المنصب.