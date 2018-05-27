ماذا حدث في غرف خلع الملابس بعد خروج محمد صلاح

اهتمت وسائل الإعلام البريطانية بصورة كبيرة بخبر إصابة لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ونشرت كواليس ما حدث داخل غرف خلع الملابس عقب خروج اللاعب المصري.

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها، وفي نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد الإسباني، التي خسرها فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH ليفربول يوضح مدى خطورة إصابة محمد صلاح

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا نقلت فيه كواليس ما حدث بين شوطي المباراة، وما قاله المدير الفني للفريق الإنجليزي، يروغن كلوب.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات عن جورجينيو فينالدوم، لاعب وسط ليفربول، والذي نقل ما قاله كلوب لهم بين شوطي المباراة عن إصابة محمد صلاح.

وقال اللاعب الهولندي: "كلوب قال لنا إنه يعتقد أنها ضربة كبيرة لنا، وما أظهر أنها ضربة قوية لنا الطريقة التي تعاملنا بها بعد خروجه".

واستمر فينالدوم: "لقد كنا نلعب بشكل جيد لمدة 25 دقيقة، قبل إصابة صلاح، لكن بعد خروجه مصابا قل الأداء بصورة كبيرة".

وتابع لاعب وسط ليفربول: "هذه الأشياء تحدث في كرة القدم، وكان علينا التعامل معها، حتى لو كان الأمر صعبا".

وقال فينالدوم إن كلوب قال نصا بين شوطي المباراة:

"يبدو أننا دمرنا عندما سمحنا لمو (محمد صلاح) بالخروج من الملعب وتغييره بلاعب أخر، ولا يمكن له أن يتغير بتلك الطريقة".

وتابع

"في بعض الأحيان، تحدث هذه الأشياء في كرة القدم، وهي أمر محبط للغاية، لكن لا يمكننا تغييره".

وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.