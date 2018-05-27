تحليل... هل تعمد راموس حقا إصابة محمد صلاح

قال الحكم السوري جمال الشريف، المحلل بقنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، إن الإسباني سيرجيو راموس، لم يتعمد إصابة المصري الدولي محمد صلاح، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس السبت 26 أيار / مايو بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف الشريف في تحليله التحكيمي على المباراة أمس: "كانت منافسة في وسط الملعب بين راموس ومحمد صلاح، والحكم كان قريبا جدا من الكرة، وصلاح هو الذي حاول تأبط يد منافسه وذلك أدى إلى اختلال توازن الفرعون المصري".

وتابع: "لا يوجد مسك من راموس لصلاح، وكل هذا كان مجرد تنافس على الكرة، ولا يوجد مخالفة هو التحام قانوني في محاولة للحصول على الكرة".

واعتبر الشريف أن "محاولة محمد صلاح ورغبته في الحصول على الكرة هي السبب في الإصابة".

جمال الشريف: "التلاحم بين محمد صلاح وراموس كان طبيعياً ولا وجود لمخالفة على راموس".#UCLfinal pic.twitter.com/jLPAjgzAvT — عز (@MnbrMadrid5) ٢٦ مايو ٢٠١٨

وأظهرت الأشعة الأولية إصابة صلاح بخلع في الكتف ربما يغيب على أثره من أسبوعين لثلاثة أسابيع، فيما سيخضع لأشعة أخرى اليوم ستحدد مدة غيابه النهائية.

وأثارت الإصابة قلق المصريين ألا يلحق صلاح ببطولة كأس العالم، بسبب اعتماد المنتخب المصري عليه ضمن تشكيلته الأساسية.

ويقع الفراعنة ضمن مجموعة تضم كل من "روسيا والسعودية وأوروغواي" بالمونديال الذي سيقام منتصف الشهر المقبل بروسيا.