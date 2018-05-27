أول قرار رسمي من النادي الأهلي ردا على تركي آل الشيخ

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب اليوم الأحد، 27 مايو/أيار، أول رد فعل من جانب القلعة الحمراء ردا على بيانات رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

وقال النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي، إن الخطيب طلب من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بتشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى من أجل مراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأوضح الأهلي، عبر بيانه، أن مجلس الإدارة يرغب من اللجنة المالية التأكيد على أن تلك الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ دخلت الحسابات البنكية للنادي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات بموثقة.

وكان تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، أعلن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

كما كشف تركي آل شيخ، حجم الأموال التى قدمها إلى النادي الأهلى المصري. وقال إنه قدم مبالغ تجاوزت الـ260 مليون جنيه "لتحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء".