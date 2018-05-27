محمد صلاح: سأشارك في كأس العالم

وأكد صلاح أنه واثق من المشاركة في مباريات كأس العالم مع منتخب مصر، في تدوينة على "تويتر"، وصف فيها تعرضه للإصابة بأنه شهد ليلة صعبة للغاية، مضيفا: "لكني مقاتل، ورغم كل الظروف، أثق في أنني سأكون في روسيا للمشاركة في كأس العالم، لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر.
وذكرت تقارير تقارير إعلامية مصرية وإنجليزية أن صلاح يعاني من التواء في الكتف وسيغيب لثلاثة أسابيع، مما قد يؤدي إلى غيابه عن مباريات كأس العالم مع المنتخب المصري، التي تبدأ مشوارها في النهائيات ضد أوروجواي يوم 16 يونيو / حزيران قبل أن تواجه روسيا والسعودية في مباراتيها التاليتين.
وسقط صلاح على كتفه تحت ضغط من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، مما اضطره إلى مغادرة الملعب وهو يبكي بعد 31 دقيقة.
It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018
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