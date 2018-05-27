تركي آل الشيخ يعقب على بيان النادي الأهلي المصري

عقب رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، على البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد 27 مايو/أيار الجاري.

وكتب مستفسرا مع البيان الذي أعاد نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أخيرا بدأ التحرك بعد ثلاثة أيام… ياترى ليه كان الصمت..".

وكان تركي آل الشيخ طلب من النادي الأهلي الجمعة 25 مايو، أن يرد على ما جاء في بيانه السابق بشكل رسمي وواضح.

وكتب: "أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي أن يردوا على ما جاء في البيان الذي ذكرته سابقا بشكل رسمي وواضح… بدلا من صياغة بيان ركيك وتسريبه ثم العودة عنه ونفيه".

وكان النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أعلن اليوم الأحد، 27 مايو، أول رد فعل من جانب القلعة الحمراء ردا على بيانات رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ.

© Photo / https://www.facebook.com/pg/Turkialalshik أول قرار رسمي من النادي الأهلي ردا على تركي آل الشيخ

وقال النادي الأهلي، عبر موقعه الرسمي ، إن الخطيب طلب من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بتشكيل لجنة مالية رفيعة المستوى من أجل مراجعة وحصر كافة الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأوضح الأهلي، عبر بيانه، أن مجلس الإدارة يرغب من اللجنة المالية التأكيد على أن تلك الأموال التي تبرع بها تركي آل الشيخ دخلت الحسابات البنكية للنادي باعتمادات وقرارات رسمية من مجلس الإدارة وتم صرفها في الأوجه المخصصة لها بمستندات بموثقة.

وكان تركي آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، أعلن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي المصري.

كما كشف تركي آل شيخ، حجم الأموال التى قدمها إلى النادي الأهلى المصري. وقال إنه قدم مبالغ تجاوزت الـ260 مليون جنيه "لتحقيق أحلام جماهير القلعة الحمراء".