السعودية تحضر مفاجأة ستذهب بها إلى قطر... القرار سبتمبر المقبل

كشف مسؤول سعودي عن مفاجأة تحضرها المملكة لتذهب بها إلى قطر، مشيرأ إلى أن القرار ستناقشه رسميا في سبتمبر/ أيلول المقبل.

أجرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية حوارا مع رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، تحدث فيه عن خطط المملكة للفترة المقبلة.

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وقال تركي آل الشيخ عن قرار السعودي دعم ملف أمريكا والمكسيك المشترك لتنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب: "أمريكا حليفتنا وطرقت بابنا منذ 2017، ولن نغلق الباب في وجه من طرق بابنا".

وتابع "لن نرد أمريكا خائبة، ولو على حساب المغرب".

أما عن تنظيم قطر مونديال 2022، فقال المسؤول السعودي: "لن أتحدث عن تنظيم قطر المونديال، حتى نهاية كأس العالم، لنؤجل النقاش في هذا الأمر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل لنتخذ قرارا بهذا الشأن".

ولكن تابع قائلا "لكن بكل التأكيد سنذهب إلى قطر، وسنلعب مبارياتنا هناك، كما ذهبت فرقنا إلى هناك خلال الفترة الماضية".

في ثاني ظهور تلفزيوني عالمي بعد حوار cnn الامريكية.. تركي ال الشيخ ل #بلومبيرغ: ولي العهد مصدر الهام لي وللشباب السعودي ، وعندما سنذهب الى #قطر سنأخذ مع المنتخب حليب #المراعي.#ال_الشيخ_بلومبيرغ pic.twitter.com/yzSUmOw1Ns — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) June 6, 2018

وتحدث تركي آل الشيخ عن أن المنتخب السعودي، الذي سيشارك في مونديال 2022 سيحضر مفاجأة، قائلا: "سيذهب المنتخب السعودي إلى مونديال قطر، ومعه حليب المراعي"، في إشارة إلى أن المقاطعة حرمت الدوحة من حليب المراعي.

وكانت الدول الأربع قد فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية وجغرافية على قطر، بعد اتهامات لها بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار دول عربية أخرى.

وتحدث تركي آل الشيخ عن علاقته مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "علاقتي معه علاقة الموظف والقائد، والقدوة ومصدر الإلهام".

وكشف المسؤول السعودي عن أن ما يحدث في المملكة كان مخططا له قبل 10 سنوات وليس وليد اللحظة.

وقال:

الجميع كان يرى ما يقوله (محمد بن سلمان) حينها مجرد أحلام، لكنها أصبحت واقعا ملموسا نعيشه جميعا.