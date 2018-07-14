عقب مباراة استمرت يومين... ديوكوفيتش يتخطى نادال إلى نهائي ويمبلدون

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش خامس نهائي له في بطولة ويمبلدون للتنس عقب إظهاره مقاومة كبيرة أمام الإسباني رفائيل نادال، متغلبا عليه بنتيجة 6-4 و3-6 و7-6 و3-6 و10-8 في مباراة استمرت ليومين وانتهت بحالة من الشد العصبي اليوم السبت.

واستأنف ديوكوفيتش المصنف 12 المباراة اليوم بعد تقدمه بمجموعتين لواحدة أمس عقب انتزاعه المجموعة الثالثة بواسطة شوط فاصل قبل توقف اللعب الساعة 11 مساء وفقا لقواعد البطولة، وترك هذا المباراة على صفيح ساخن.

© REUTERS / SUSANA VERA نادال ينجو من مباراة ماراثونية ويبلغ نصف نهائي ويمبلدون

وتم إغلاق سقف الملعب الرئيسي في أول ثلاث مجموعات.

وبدأ العرض مميزا اليوم، وانتزع نادال المجموعة الرابعة ليدفع المباراة نحو مجموعة خامسة وفاصلة قوية استمرت 91 دقيقة، قبل أن يفوز بها ديوكوفيتش بعد أن سدد نادال ضربة أمامية إلى خارج الملعب.

واستمرت المباراة خمس ساعات و15 دقيقة إجمالا، وهو ما جعلها ثاني أطول مباراة في الدور قبل النهائي لويمبلدون عقب المباراة الأولى بالدور ذاته في نسخة هذا العام والتي أقيمت أمس الجمعة، واستمرت لست ساعات و36 دقيقة وفاز بها الجنوب أفريقي كيفن أندرسون على الأمريكي جون إيسنر.