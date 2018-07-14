"شباب إيران" أبطال العالم في رفع الأثقال للعام الثالث على التوالي

للعام الثالث على التوالي، توج فريق شباب إيران برفع الأثقال بلقب بطولة العالم والتي اختتمت منافساتها في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وبرصيد 512 نقطة، حلت إيران بالمركز الأول وحصدت 2 ذهبية، 3 فضية، 3 برونزية. بحسب ما ذكرته وكالة " أنباء فارس " الإيرانية.

في حين حلت أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 436 نقطة، واحتلت تركيا المركز الثالث برصيد 411 نقطة.

بينما نالت أمريكا المركز الرابع برصيد 407 نقاط.

وبين أفضل الرباعين في البطولة، نال القطري فارس الباخ المركز الأول برصيد 438 نقطة، تلاه الكولومبي ريفاس ماسكويرا برصيد 425 نقطة، وحل الجورجي داويتادزه في المركز الثالث برصيد 423 نقطة.

وفي فئة الفتيات حلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الأول برصيد 502 نقطة، ثم تايلاند بالمركز الثاني برصيد 481 نقطة، وأوزبكستان بالمركز الثالث برصيد 479 نقطة.

وأقيمت بطولة شباب العالم برفع الأثقال في العاصمة الأوزبكية طشقند في الفترة من 7 لغاية 14 تموز/ يوليو الجاري، وشارك فيها في قسم الفتيات 96 رباعة من 28 بلدا ، وفي قسم الفتيان 136 رباعا من 43 بلدا.