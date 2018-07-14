معا لأول مرة... كيت ميدلتون وميغان ماركل في ملعب تنس

اعتبرت بطولة ويمبلدون للتنس "ملكية" حين حضرتها كل من كيت ميدلتون وميغان ماركل، فيما يعد أول ظهور لهما معا.

وهذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها ميغان وكيت معا، بعد زواج الأولى من الأمير هاري منذ شهرين تقريبا، حسب هوليوود لايف.

Girl Power! Kate Middleton & Meghan Markle Cheer On Serena Williams At Wimbledon Final!: Forget the boys — this is how you spend an afternoon with the ladies! Kate Middleton and Meghan Markle opted to sit courtside at Wimbledon today to watch Serena… https://t.co/jIYxQfZKsp pic.twitter.com/vGkfJvbuF0 — Lenses (@Cell5Capture) July 14, 2018

وبدت كل منهما "جميلة" في الملابس التي اخترنها من أجل الحدث الرياضي.

وارتدت كيت فستانا به دوائر رمادية، صممته "جيني بيكهام"، أما ميغان فقد ارتدت قميصا أزرق اللون وبنطلون كريمي كلون فستان كيت ميدلتون.

أنجليك كيربر تتوج ببطولة #ويمبلدون للسيدات عقب الفوز على سيرينا ويليامز في النهائي 🎾 pic.twitter.com/Xt8nyRP7Sg — AS Arabia (@as_arabia) July 14, 2018

وتوجت الألمانية كيبر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في تاريخها، بعد تفوقها على سيرينا ويليامز.