روسيا تفوز بـ "كأس العالم لكرة القدم"

بينما يترقب مشجعو كرة القدم في أنحاء العالم بشغف المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا اليوم الأحد، توج أبطال نسخة موحلة من اللعبة بالكأس في مستنقع بشمال فنلندا أمس السبت.

ففي بطولة كأس العالم لكرة القدم للمستنقعات ببلدة هيرينسالمي الفنلندية الصغيرة، فاز فريق ليكس بروفي الروسي بثاني لقب له على التوالي من البطولة التي تعود إلى القرن التاسع عشر بعد تغلبه بركلات الترجيح على فريق هورستين هونكايز الفنلندي في المباراة النهائية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / FRANCISCO LEONG بابتيستا البرازيلي يكيل المديح للاعبي المنتخب الروسي

وقال منظم البطولة كيمو كيهالا لرويترز "أحيانا يصل الوحل إلى الفخذ لكن بعض أنحاء الملعب تكون أقل تشبعا بالمياه".

وأضاف "هذه رياضة مجهدة للغاية. الجسد النحيل والسيقان الأطول تمثل ميزة للاعب… اللاعب الجيد يجب أن يكون مثل غزال أمريكي داخل المستنقع".

وشارك نحو ألفي لاعب من 165 فريقا في هذه الدورة من البطولة معظمهم من فنلندا وروسيا والسويد وألمانيا.

والمباراة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للمستنقعات عبارة عن شوطين مدة كل منهما عشر دقائق والفريق مؤلف من ستة لاعبين.

وقال كيهالا إن روسيا كانت لديها رغبة في استضافة البطولة هذا العام إلى جانب كأس العالم، لكن بلدة هيرينسالمي أصرت على الحفاظ على تقليد إقامة بطولة المستنقعات بها.