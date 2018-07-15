مارادونا: أنا فلسطيني (فيديو)

عبّر أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، عن دعمه للقضية الفلسطينية خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجمع لقاء بين مارادونا وعباس في موسكو على هامش منافسات كأس العالم، وتبادل الطرفان العناق والقبلات.

وقال عباس لمارادونا: "أنت الأفضل"، ليرد مارادونا وهو يشير إلى قلبه "أنا فلسطيني من قلبي".

ونشر مارادونا عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" صورة له مع عباس، معلقا: "هذا الرجل يريد السلام في فلسطين. لدى الرئيس عباس دولة وحق".

ويزور عباس روسيا حاليا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أنه كان مدعوا لحضور نهائي المونديال بين كرواتيا وفرنسا.

يذكر أن مارادونا يعلن دائما تأييده للقضية الفلسطينية، ويعرب عن تقديره للشعب الفلسطيني، كما يدعوا المجتمع الدولي لدعم الفلسطينيين.