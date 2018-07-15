3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم في روسيا

موسكو —سبوتنيك. وحضر 3.031.768 شخصا 64 مباراة في البطولة، وبلغ متوسط الحضور 47.371 شخصا.
وأقيمت بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران، وحتى 15 يوليو/تموز، واستضاف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية.
واستطاع المنتخب الفرنسي حصد لقب كأس العالم من نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، ليكون بذلك الكأس الثانية له بعد مونديال 1998.
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