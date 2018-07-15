3 ملايين شخص حضروا مباريات كأس العالم في روسيا

بلغ عدد الجماهير التي حضرت مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا أكثر من 3 ملايين شخص.

موسكو —سبوتنيك. وحضر 3.031.768 شخصا 64 مباراة في البطولة، وبلغ متوسط الحضور 47.371 شخصا.

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب يهنئ فرنسا بحصد بطولة كأس العالم 2018

ووفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حققت أربعة بطولات سابقة لكأس العالم حضورا أكثر من ثلاثة ملايين شخص، وكان الرقم القياسي للبطولة التي أقيمت بالولايات المتحدة في العام 1994، حيث حضرها أكثر من 3.59 مليون.

وأقيمت بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران، وحتى 15 يوليو/تموز، واستضاف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية.

واستطاع المنتخب الفرنسي حصد لقب كأس العالم من نظيره الكرواتي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، ليكون بذلك الكأس الثانية له بعد مونديال 1998.