قطر تطلق الفيديو الرسمي لكأس العالم 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، عن الفيديو الرسمي لبطولة كأس العالم المقبلة المقرر لها عام 2022.

وسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022.

ووجه تميم الشكر إلى "الأصدقاء الروس على دعمهم للجنة تنظيم قطر 2022 ومساندتهم لنا، ونتطلع إلى التعاون مع الأصدقاء في روسيا في تنظيم البطولة".

وأضاف الأمير "2022 بطولة مهمة، فهي بطولة لكل العرب، وباسم كل العرب نرحب بالعالم في كأس 2022"، متابعا "نعدكم بنجاح في كأس العالم 2022".

ومن المقرر أن تنظم قطر نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول عام 2022.