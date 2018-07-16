استقبال حاشد لرونالدو في ناديه الجديد (صور+فيديو)

وصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى مدينة تورينو الإيطالية وتحديدا إلى مقر ناديه الجديد يوفنتوس.

حضر البرتغالي إلى مقر النادي لإجراء الفحوصات الطبية لإكمال انتقاله للسيدة العجوز، وسط حشد جماهيري كبير.

"رونالدو.. رونالدو.. رونالدو" 🗣️🗣️

جماهير يوفنتوس تحسن استقبال الدون 🔝

(📽️: @juventusfc) pic.twitter.com/924XUeYZGz — جول العربي — Goal (@GoalAR) ١٦ يوليو ٢٠١٨

رافق وصول النجم البرتغالي حضور جماهيري غفير بالرغم من إعلان النادي الإيطالي سابقا إلغاء حفل التقديم والاكتفاء بمؤتمر صحفي.

يذكر بأن البرتغالي انتقل لصفوف السيدة العجوز قادما من النادي الملكي الإسباني ريال مدريد بعد عدة سنوات قضاها هناك محققا العديد من الأرقام القياسية على الصعيدين الشخصي والجماعي.

عاجل — رونالدو يصل إلى مقر إجراء الفحوصات الطبية قبل التقديم الرسمي. 👨‍⚕️ pic.twitter.com/wEyafyh0jH — جول العربي — Goal (@GoalAR) ١٦ يوليو ٢٠١٨

ووصلت صفقة انتقال البرتغالي إلى 110 مليون يورو، لعقد يمتد لأربع سنوات.