استقالة سامباولي من تدريب المنتخب الأرجنتيني

قام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بفسخ العقد مع سامباولي بعقد اتفاق توصل له الطرفان.
وسيقوم الاتحاد الأرجنتيني بتعويض سامباولي بمبلغ يصل إلى 2 مليون دولار بدلا من المبلغ الذي وقع في العقد والذي يصل إلى 20 مليون.
يذكر بأن المدرب الأرجنتيني قد مدد عقده بعد أيام فقط من خروج المنتخب الأرجنتيني من كأس العالم خالي الوفاض.
وكان العقد القديم يقضي بتمديد فترة تدريبه للمنتخب لمدة 5 سنوات مع حق إلغاء العقد من طرف جانب الاتحاد الأرجنتيني بعد كوبا أمريكا.
[SELECCIÓN MAYOR] En el día de la fecha, la @AFA y Jorge Sampaoli llegaron a un acuerdo mutuo para terminar su ciclo al mando de la Selección Argentina https://t.co/VUhqiiswnJ pic.twitter.com/R0SxoxxPnc— Selección Argentina (@Argentina) ١٥ يوليو ٢٠١٨
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