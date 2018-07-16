استقالة سامباولي من تدريب المنتخب الأرجنتيني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم استقالة المدرب الوطني للمنتخب الأول، خورخي سامباولي، بعد اتفاق تم بين الطرفين لإنهاء فترة التعاقد.

قام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بفسخ العقد مع سامباولي بعقد اتفاق توصل له الطرفان.

وسيقوم الاتحاد الأرجنتيني بتعويض سامباولي بمبلغ يصل إلى 2 مليون دولار بدلا من المبلغ الذي وقع في العقد والذي يصل إلى 20 مليون.

يذكر بأن المدرب الأرجنتيني قد مدد عقده بعد أيام فقط من خروج المنتخب الأرجنتيني من كأس العالم خالي الوفاض.

وكان العقد القديم يقضي بتمديد فترة تدريبه للمنتخب لمدة 5 سنوات مع حق إلغاء العقد من طرف جانب الاتحاد الأرجنتيني بعد كوبا أمريكا.