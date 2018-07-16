صور وفيديو... رونالدو يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

خضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، ولاعب يوفنتوس الجديد، اليوم الإثنين 16 يوليو/ تموز للكشف الطبي في نادي السيدة العجوز.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن الدون البرتغالي اجتاز الفحوصات الطبية، التي أجراها صباح اليوم الإثنين، تمهيدا للانضمام الرسمي ليوفنتوس.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن رونالدو اجتاز الكشف الطبي بنجاح، مشيرا إلى أن اللاعب سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم.

وأضاف أن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أكد أن النجم البرتغالي أصبح لاعبا رسميا في يوفنتوس، في 13 يوليو/ تموز.

وكان رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صفقة تاريخية بلغت 100 مليون يورو بعد 9 أعوام قضاها ضمن النادي الملكي حصد فيها 4 كؤوس لدوري الأبطال الأوروبي.