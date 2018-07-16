صور وفيديو... رونالدو يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن الدون البرتغالي اجتاز الفحوصات الطبية، التي أجراها صباح اليوم الإثنين، تمهيدا للانضمام الرسمي ليوفنتوس.
🏃🏻 @Cristiano gets his Juventus medical going 👍👍— JuventusFC (@juventusfcen) ١٦ يوليو ٢٠١٨
👉 https://t.co/3QjqsFn3dW #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/CcvrI51w9K
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن رونالدو اجتاز الكشف الطبي بنجاح، مشيرا إلى أن اللاعب سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم.
وأضاف أن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أكد أن النجم البرتغالي أصبح لاعبا رسميا في يوفنتوس، في 13 يوليو/ تموز.
📹 Stepping into #CR7DAY like 😁 #CR7JUVE @Cristiano pic.twitter.com/7WzAz4lwDd— JuventusFC (@juventusfcen) ١٦ يوليو ٢٠١٨
وكان رونالدو قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد في صفقة تاريخية بلغت 100 مليون يورو بعد 9 أعوام قضاها ضمن النادي الملكي حصد فيها 4 كؤوس لدوري الأبطال الأوروبي.
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