ترامب: كأس العالم في روسيا من بين الأفضل في التاريخ

وقال ترامب بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مشترك: "أود أن أهنئ روسيا والرئيس بوتين على التنظيم الممتاز لكأس العالم. كان واحدا من بين الأفضل في التاريخ وفريقكم كان أداؤه جيدا جدا. لقد كان هذا عملا ممتازا".
وجلس الرئيسان سويا في قمة طال انتظارها اليوم الاثنين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
واختتمت في هلسنكي قمة مباحثات شاملة بين روسيا والولايات المتحدة، وأكد الرئيسان في بداية لقائهما المغلق، الذي استمر أكثر من 4 ساعات أهمية هذه القمة من أجل بحث العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية الملحة.
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