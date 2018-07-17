هنري يرفض عرضا مغريا لكي يواصل طموحه التدريبي

رفض نجم الكرة الفرنسية، المدرب المساعد في المنتخب البلجيكي، تيري هنري، تمديد عقده مع شبكة قنوات "سكاي سبورت"، كمحلل فيها.

رفض الفرنسي التجديد للشبكة التلفزيوينة، جاء بسبب رغبته بالاستمرار في عالم التدريب.

و"غرد" الفرنسي على صفحته الخاصة على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلا " من المؤسف أنني قررت ترك قنوات سكاي، كي أتمكن من قضاء مزيد من الوقت على أرض الملعب والتركيز على رحلتي نحو تحقيق هدفي..

وأود أن أشكر جميع مسؤولي سكاي على الترحاب الكبير والراحة التي شعرت بها طوال فترة وجودي معهم".

2/3 It is with sadness, therefore, that I have decided that I must leave @SkySports to enable me to spend more time on the pitch and concentrate on my journey to achieving that goal. pic.twitter.com/EdC4s8AMaW — Thierry Henry (@ThierryHenry) ١٦ يوليو ٢٠١٨

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وجود 3 عروض من أندية إنجليزية وعلى رأسها أستون فيلا الذي يلعب في الدرجة الثانية، من أجل تدريبهم.

يذكر بأن الفرنسي شارك في كأس العالم الأخيرة كمساعد للمدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز في المنتخب البلجيكي، وتوج بالميدالية البرونزية.