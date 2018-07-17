والدة رونالدو تكشف حقيقة تلقيه عرضا من يونايتد قبل الانتقال إلى يوفنتوس

كشفت دولوريس أفييرو والدة كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، عن سعادتها بانتقال نجلها إلى يوفنتوس الإيطالي بعد قضاء 9 سنوات مع ريال مدريد الإسباني.

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، بعض التصريحات لوالدة النجم البرتغالي، حيث أيدت قراره بمغادرة الملكي، وخوض تجربة جديدة مع السيدة العجوز.

© Sputnik . Nina Zotina صور وفيديو... رونالدو يجتاز الكشف الطبي في يوفنتوس

وقالت دولوريس "أنا سعيدة له، وللقرار الذي اتخذه بخوض مرحلة جديدة من حياته في إيطاليا".

وحول وصول عروض من مانشستر يونايتد، أوضحت "لم يصل لرونالدو، أي عرض من الشياطين الحمر".

وكانت دولوريس قد عبرت في وقت سابق عن رغبتها في عودة نجلها إلى مانشستر يونايتد، حال رحيله عن ريال مدريد.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس بعقد لمدة 4 مواسم براتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو.