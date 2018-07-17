والدة رونالدو تكشف حقيقة تلقيه عرضا من يونايتد قبل الانتقال إلى يوفنتوس

ونقلت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، بعض التصريحات لوالدة النجم البرتغالي، حيث أيدت قراره بمغادرة الملكي، وخوض تجربة جديدة مع السيدة العجوز.
وقالت دولوريس "أنا سعيدة له، وللقرار الذي اتخذه بخوض مرحلة جديدة من حياته في إيطاليا".
وحول وصول عروض من مانشستر يونايتد، أوضحت "لم يصل لرونالدو، أي عرض من الشياطين الحمر".
وكانت دولوريس قد عبرت في وقت سابق عن رغبتها في عودة نجلها إلى مانشستر يونايتد، حال رحيله عن ريال مدريد.
وانتقل كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس بعقد لمدة 4 مواسم براتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو.
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