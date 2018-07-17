"تويتر" يضج بأول نادي سعودي ترعاه "طيران الإمارات"

ضج موقع "تويتر" في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بنبأ رعاية شركة الطيران "الإمارات" لنادي "النصر" السعودي.

وتربع هاشتاغ "#طيران_الإمارات_يرعى_العالمي" على قائمة أكثر الموضوعات رواجا على "تويتر" السعودية مساء اليوم، وذلك بعدما انضم إلى 7 أندية عالمية لها وزنها في الخريطة الأوروبية.

وشاركت صحيفة "الرياضية" السعودية، صور الزي الجديد للاعبي نادي "النصر"، الذين سيرتدوه خلال الموسم المقبل، إذ يتوسط الزى شعار "طيران الإمارات".

طيران الإمارات يحلق بـ «النصر» نحو العالميةhttps://t.co/6ceyn7iCDb pic.twitter.com/GHflO6wAhI — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) July 17, 2018

كما جاء الزى البديل ولأول المرة اللون الأبيض، إذ يعرف عن نادي "النصر" لونيه الرئيسيين "الأزرق والأصفر".

اللون الأبيض يضاف للمرة الأولى في الطقم البديل لزي #النصر الجديد.. pic.twitter.com/QvJzRKw11n — الرياضية — عاجل (@ariyadhiah_br) July 17, 2018

لكن أشارت الصحيفة السعودية، إلى أنه لا تزال إدارة سعود السويلم، رئيس نادي "النصر"، تتكتم على تفاصيل صفقة "طيران الإمارات"، دون الإفصاح عن قيمة العقد المبرم بين النادي والشركة الإماراتية.

وسيزين شعار "طيران الإمارات" قمصان "النصر"، أسوة بمجموعة أندية عالمية، أشهرها "ريال مدريد" الإسباني و"ميلان" الإيطالي و"أرسنال" الإنجليزي و"باريس سان جيرمان" الفرنسي و"بنفيكا" البرتغالي و"هامبورغ" الألماني و"أولومبياكوس" اليوناني و"نيويورك كزموس" الأمريكي.

وأصبح "النصر" بهذه الصفقة، هو أول نادي سعودي ترعاه شركة "طيران الإمارات"، التي دخلت بقوة لسوق الرعاية الرياضية، كما تعد الصفقة أولى الصفقات الاستثمارية لإدارة "النادي الأصفر" تحت رئاسة سعود السويلم، الذي نوه قبل شهور مضت عن اعتزامه توقيع أكبر صفقة رعاية في تاريخ النادي، بعد أن غابت شعارات الشركات عن قمصان الفريق الموسم الماضي.