"فيفا" يعلن عن التشكيلة الأفضل بتصويت الجمهور

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبا خاضوا مونديال روسيا. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، فإن التشكيلة تم اختيارها من خلال تصويت المشجعين.

يذكر بأن المنتخب الفرنسي توج بلقب البطولة على حساب المنتخب الكرواتي بعد فوزه في المباراة النهائية بأربعة أهداف لاثنين.

وشهدت تشكيلة اللاعبين وجود 4 لاعبين من فرنسا، ولاعبين اثنين من منتخبات كرواتيا وإنجلترا والبرازيل على السواء، ولاعب واحد من بلجيكا.

© Sputnik . Evgeny Odinokov مشجعو كأس العالم أنفقوا أكثر من مليار ونصف مليار دولار في موسكو وحدها

وجاءت التشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس "فرنسا".

خط الدفاع: أشلي يونج "إنجلترا"، ديان لوفرين "كرواتيا"، رافاييل فاران"فرنسا"، كيران تربيير "إنجلترا".

خط الوسط: لوكا مودريتش "كرواتيا"، باولينيو "البرازيل"، نيمار" البرازيل"، أنطوان غريزمان "فرنسا"، إيدين هازارد "بلجيكا".

خط الهجوم: كيليان إمبابي "فرنسا".