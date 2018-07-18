"فيفا" يعلن عن التشكيلة الأفضل بتصويت الجمهور

يذكر بأن المنتخب الفرنسي توج بلقب البطولة على حساب المنتخب الكرواتي بعد فوزه في المباراة النهائية بأربعة أهداف لاثنين.
وشهدت تشكيلة اللاعبين وجود 4 لاعبين من فرنسا، ولاعبين اثنين من منتخبات كرواتيا وإنجلترا والبرازيل على السواء، ولاعب واحد من بلجيكا.
وجاءت التشكيلة كالآتي:
حراسة المرمى: هوغو لوريس "فرنسا".
خط الدفاع: أشلي يونج "إنجلترا"، ديان لوفرين "كرواتيا"، رافاييل فاران"فرنسا"، كيران تربيير "إنجلترا".
خط الوسط: لوكا مودريتش "كرواتيا"، باولينيو "البرازيل"، نيمار" البرازيل"، أنطوان غريزمان "فرنسا"، إيدين هازارد "بلجيكا".
خط الهجوم: كيليان إمبابي "فرنسا".
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